特朗普尋求對數字服務稅徵收報復性關稅

中評社北京2月22日電／美國總統特朗普21日簽署一項備忘錄，指示美國貿易代表辦公室重啟對數字服務稅的相關調查。此舉顯示美國有意尋求對數字服務稅徵收報復性關稅。



新華社報導，特朗普當天在白宮對媒體表示，他認為其他國家對美國公司徵收數字服務稅的情況“很糟糕”。



美國政府此前發佈有關“對等關稅”的文件稱，儘管美國沒有這樣的稅種，但美國貿易伙伴卻對美國公司徵收數字服務稅。加拿大和法國每年從美國公司分別收取超過5億美元的數字服務稅。整體上看，這些“不對等稅收”每年給美國公司造成超過20億美元的損失。



近年來，多個歐洲國家積極推動針對谷歌、亞馬遜、蘋果等大型科技企業在本國經營活動徵收數字服務稅，這些稅收措施遭到美國強烈反對。特朗普第一任期內，曾對多個貿易伙伴的數字服務稅發起“301調查”，指控這些稅收措施不公平地影響了美國企業。



拜登政府任內，美方于2021年10月與奧地利、法國、意大利、西班牙、英國就數字服務稅爭端達成妥協，同意在經濟合作與發展組織（經合組織）的國際稅改協議框架下解決問題。



但特朗普第二任期上任首日就簽署總統備忘錄，宣佈在經合組織框架下談判達成的全球最低企業稅率協議在美國“沒有效力”，使美國退出了拜登政府與近140個國家和地區談判達成的協議。