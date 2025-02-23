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法國東部發生持刀襲擊事件致1死多傷
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2025-02-23 10:07:29
中評社北京2月23日電／綜合新華社、法國媒體報導，法國東部城市米盧斯22日發生一起持刀襲擊事件，目前已致1人死亡、多人受傷。嫌疑人已被逮捕。
報導說，22日下午，一名持刀男子在當地一市場附近向路人發動襲擊，一名路人被刺數刀後身亡，另有包括警察在內的多人受傷。襲擊者隨後被執法部門逮捕並拘留。
據報導，現年37歲的嫌疑人在行凶時高喊宗教口號，此前已被列入法國“極端人員監視名單”。
米盧斯市是法國上萊茵省最大的城市，也是法國東部阿爾薩斯大區內僅次於斯特拉斯堡的第二大城市。
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