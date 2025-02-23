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博茨瓦納洪災已致7人死亡
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2025-02-23 10:07:47
中評社北京2月23日電／據新華社報導，博茨瓦納總統博科22日說，該國近期連日降雨引發的洪災已造成7人死亡，其中有3名兒童。
博科當天在博茨瓦納電視台發表直播講話說，目前洪水已造成2994人受災、1749人被疏散。政府將採取救援措施，努力減少損失。
博科說，政府還將在全國範圍內檢查基礎設施的抗洪和抗旱能力，以更好應對災害。
博科還對警察、士兵以及國民個人等各界的救災行動表示感謝。
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