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白宮：特朗普有信心在本周完成俄烏衝突談判
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2025-02-23 10:09:56
中評社北京2月23日電／據央視網消息，當地時間22日，美國白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特表示，美國總統特朗普和其團隊專注於繼續與俄羅斯和烏克蘭進行談判以結束俄烏衝突，特朗普有信心能在本周完成談判。
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