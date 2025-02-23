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秘魯一購物中心屋頂坍塌已致8死82傷
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2025-02-23 10:10:12
中評社北京2月23日電／據央視網消息，當地時間2月21日晚，秘魯特魯希略市一購物中心美食廣場屋頂突然坍塌。總台記者獲悉，截至目前，已確認造成8人死亡、82人受傷，其中有至少30人已出院。
秘魯總統博魯阿爾特向傷亡人員家屬表示哀悼。特魯希略市市長在一份官方聲明中表示，該地區的強降雨導致屋頂受損。他說：“很有可能是雨水給屋頂結構增加了未曾預料到的負荷，導致屋頂坍塌。”
據瞭解，該購物中心曾於1月5日完成安全整改，並於次日重新開放。目前，事故原因仍在調查中。
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