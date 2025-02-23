普京視頻講話：建設發展武裝力量方針不變

中評社北京2月23日電／據央視新聞報導，俄羅斯總統普京23日發布祝賀“祖國保衛者日”視頻講話。普京表示，在世界迅速變化的背景下，俄羅斯將保持建設與發展武裝力量的戰略方針，持續提高軍隊的作戰能力和戰備水平，以保障俄羅斯的安全，確保俄羅斯現在和未來的主權以及持續發展。



普京強調，解決參與特別軍事行動部隊的實際需求是當前的一項優先任務。根據武器裝備在實戰中的使用情況，俄羅斯將繼續為武裝力量提供新的現代化裝備，同時還將繼續注重提高軍人的社會保障水平。