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特朗普改口：不會強行推進加沙重新安置計劃
http://www.CRNTT.com   2025-02-23 10:11:42


　　中評社北京2月23日電／據央視新聞報導，美國總統特朗普當地時間21日接受美國媒體採訪時表示，此前他所提出的“重新安置”巴勒斯坦加沙地帶的計劃遭到了約旦和沙特等國的拒絕。他表示，不會強行推進這一計劃，他只是“推薦”這一計劃。

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