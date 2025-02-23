特朗普改口：不會強行推進加沙重新安置計劃

中評社北京2月23日電／據央視新聞報導，美國總統特朗普當地時間21日接受美國媒體採訪時表示，此前他所提出的“重新安置”巴勒斯坦加沙地帶的計劃遭到了約旦和沙特等國的拒絕。他表示，不會強行推進這一計劃，他只是“推薦”這一計劃。