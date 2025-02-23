特朗普要求從烏克蘭獲得任何能得到的東西

中評社北京2月23日電／據央視新聞報導，當地時間22日，美國總統特朗普在美保守派政治行動會議（CPAC）發表演講時表示，要求從烏克蘭獲得稀土、石油和“任何我們能得到的東西”，以收回投入烏克蘭的資金，“我認為我們非常接近與烏克蘭達成協議”。