【
大
中
小
】 【
打 印
】
加拿大總理與美總統通話 討論烏克蘭等議題
http://www.CRNTT.com
2025-02-23 10:24:11
中評社北京2月23日電／據央視新聞報導，當地時間22日，加拿大總理辦公室表示，在23日七國集團（G7）虛擬會議召開之前，加拿大總理特魯多當日與美國總統特朗普通話，雙方討論了烏克蘭衝突。
特魯多還向特朗普通報了加美邊境打擊芬太尼的進展。他表示，美加邊境的芬太尼緝獲量有所減少，加拿大邊境專員將於下周訪問美國。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
馬斯克親美：加拿大超萬人請願撤銷公民身份
(2025-02-23 10:11:18)
俄官員：俄美代表計劃再次會面
(2025-02-22 16:48:54)
江啟臣會晤加國議員 盼支持台入CPTPP
(2025-02-20 14:35:00)
加國議員拜會江啟臣 歡迎台灣人移民加拿大
(2025-02-20 14:33:14)
解放軍全程跟監加軍艦過航台海 專家警示加方
(2025-02-18 09:13:43)
一架客機在加拿大多倫多降落時發生事故8人傷
(2025-02-18 09:07:46)
加拿大艦艇過航台灣海峽 東部戰區回應
(2025-02-17 14:56:39)
加拿大艦艇過航台灣海峽 東部戰區回應
(2025-02-17 12:07:52)
譚偉恩：特朗普關稅政策有戰略邏輯非無章法
(2025-02-17 00:33:40)
王毅會見美國哈佛大學教授艾利森
(2025-02-15 17:28:00)