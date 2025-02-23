加拿大總理與美總統通話　討論烏克蘭等議題

中評社北京2月23日電／據央視新聞報導，當地時間22日，加拿大總理辦公室表示，在23日七國集團（G7）虛擬會議召開之前，加拿大總理特魯多當日與美國總統特朗普通話，雙方討論了烏克蘭衝突。



特魯多還向特朗普通報了加美邊境打擊芬太尼的進展。他表示，美加邊境的芬太尼緝獲量有所減少，加拿大邊境專員將於下周訪問美國。