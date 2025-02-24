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清華學子對話阿國務部長：一帶一路與青年
http://www.CRNTT.com
2025-02-24 00:31:25
中評社北京2月24日電/2025年2月7日，阿聯酋國際合作事務國務部長、2020年杜拜世博局主任莉姆·哈希米（Reem Al Hashimy）在杜拜世博會園區會見了清華大學社科學院＂清華國際青年對話＂赴阿聯酋學生實踐支隊。此次會見是支隊在阿聯酋實踐行程中的重要環節，旨在推動中阿青年之間的對話與合作，探討“一帶一路”倡議下的國際合作與可持續發展議題。
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