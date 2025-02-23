歐多國領導人表態：俄烏和談不能少了烏歐

中評社北京2月23日電／據央視新聞報導，當地時間22日，歐洲多國領導人密集表態，重申對烏克蘭的支持，強調任何結束俄烏衝突的談判都需要有烏克蘭和歐洲的參與，敦促美國不要把歐洲和烏克蘭排除在談判桌外。



西班牙首相桑切斯22日表示，烏克蘭的和平和歐洲的安全不能被“強加”而來，任何“公正且持久的和平”都需要烏克蘭和歐洲的參與。同時，桑切斯表示，他將於近日訪問烏克蘭，並重申西班牙對烏克蘭的支持。



希臘總理辦公室22日表示，希臘總理米佐塔基斯當天在與烏克蘭總統澤連斯基的通話中重申了對烏克蘭的支持，他表示，沒有烏克蘭的參與，就無法制定結束俄烏衝突的和平框架，烏克蘭有權自行決定接受何種條款。



同一天，德國總理朔爾茨表示，烏克蘭必須擁有決定自身的未來的權利，而德國以及其他歐盟成員國有義務為烏克蘭繼續提供支持。他還表示，德國不會讓烏克蘭孤軍作戰，烏克蘭可以“信賴德國”。



此外，英國首相斯塔默在與歐盟委員會主席馮德萊恩22日通話後發表聲明表示，烏克蘭必須成為任何結束俄烏衝突談判的核心成員，並重申了確保烏克蘭“公正且持久的和平”的必要性，同意歐洲必須為集體安全的利益而採取行動；同時，聲明還重申了英國對烏克蘭的支持。