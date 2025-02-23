塞爾維亞總統：中企承建快速路成為投資動脈

中評社北京2月23日電／據新華社報導，塞爾維亞總統武契奇22日出席中企承建的“多瑙走廊”快速路項目主線部分路段通車儀式時說，這條為波扎雷瓦茨輸送投資的“動脈”通車後，將大幅提高整個地區的投資和旅遊吸引力。



由山東高速集團承建的塞爾維亞“多瑙走廊”快速路項目主線部分路段22日建成通車。除武契奇外，塞爾維亞多名政府官員以及來自中國駐塞爾維亞大使館和承建方的代表出席通車儀式。



武契奇對中國建設者表示感謝。他說，2014年以來，塞爾維亞已建成589公里高速公路和快速路。“我為我們取得的建設成就感到自豪，也感謝中國朋友……沒有你們的支持、辛勤工作和真誠友誼，塞爾維亞的許多工程甚至無法啟動。”



中國駐塞爾維亞大使李明在致辭中說，過去十幾年來，中塞共建“一帶一路”合作進展順利，特別是在交通基建領域取得很多看得見、摸得著的項目成果。希望本項目的通車能為沿線城市和地區發展提供新機遇，也希望未來雙方能繼續合作建設更多此類項目，為兩國現代化進程和人民福祉作出新貢獻。



“多瑙走廊”項目是連接塞爾維亞波扎雷瓦茨－大格拉迪什泰－戈盧巴茨的一條快速路，全長約68公里，雙向四車道，設計時速100公里。此次通車路段長度為31.85公里。