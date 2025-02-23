中國“智”造：新能源汽車閃耀印尼國際車展

中評社北京2月23日電／據新華社報導，“這個可旋轉中控屏太棒了！”來自印度尼西亞泗水的哈里興奮地體驗著比亞迪電動運動型多功能車（SUV） Sealion 7的科技配置。21歲的大學生娜迪亞站在五菱概念車“東盟之光”前，連連贊嘆：“車身設計十分時尚，很有未來感！”



2025印度尼西亞國際車展於13日至23日在雅加達舉辦。記者在車展上採訪時發現，中國新能源汽車成為全場焦點，無論是其智能化配置、續航表現，還是安全性能，均贏得觀眾稱讚。



這是記者第二次參加印尼國際車展。與去年相比，本次車展中國新能源汽車陣容更加強大，五菱、奇瑞、比亞迪、吉利、埃安等中國汽車品牌占據展館“半壁江山”。車展首日，比亞迪、奇瑞旗下傑酷等品牌紛紛“上新”，琳琅滿目的新車型成為車展一大亮點。



印尼消費者對中國新能源汽車展現出濃厚興趣。“我去年試駕了妹妹的比亞迪海豹後，徹底被它的設計和性能折服。這次特意來車展深入體驗中國汽車的智能科技。”來自萬隆的鮑比坐進Sealion 7，興奮地操作著車內的智能中控屏。



傑酷印尼國家總監周航說，近年來，中國品牌在車身強度、引擎穩定性、電池容量和涉水性能等方面表現優異，“印尼消費者在提到安全性和可靠性時，首先想到的是中國品牌”。



印尼消費者對中國汽車品牌的認可直接反映在銷售數據中。印尼汽車工業協會數據顯示，2024年印尼電動汽車銷量超4.3萬輛，比上年增長150%，其中中國品牌占據主導地位。比亞迪M6是年度最暢銷電動汽車，五菱Binguo EV、比亞迪海豹、五菱Air EV和奇瑞Omoda E5緊隨其後，它們共同占據暢銷榜前五名。



中國新能源車企正在印尼加快推進本地化生產。五菱已在印尼建成電動汽車生產工廠，比亞迪印尼工廠預計2026年投產。“我們的本地工廠位於勿加泗，將在今年第二季度正式投產。我們希望通過技術創新和本地化戰略，讓印尼消費者真正感受到中國新能源汽車的高質量與高技術。”吉利印尼品牌經理馬麗君說。

