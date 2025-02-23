以色列推遲釋放巴勒斯坦被扣押人員

中評社香港2月23日電／以色列總理辦公室當地時間23日凌晨說，以色列推遲原定於22日進行的釋放巴勒斯坦被扣押人員安排。



新華社報導，以色列總理辦公室在一份聲明中說，鑒於巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）一再違反規定，以色列決定推遲原定於22日進行的釋放巴勒斯坦被扣押人員安排。