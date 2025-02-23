普京：俄羅斯加強武裝力量戰略方針不變

中評社香港2月23日電／俄羅斯總統普京表示，在世界迅速變化的背景下，俄羅斯加強及發展武裝力量的戰略方針保持不變，將會持續提高軍隊的作戰能力和戰備水平，以保障俄羅斯的安全，確保俄羅斯現在和未來的主權以及持續發展。



香港電台報導，今天是俄羅斯的祖國保衛者日，普京以視像方式發表祝賀演說時強調，保障參與特別軍事行動部隊的實際需求是俄羅斯當前的優先事項。根據武器裝備在實戰中的使用情況，俄羅斯將繼續為武裝力量提供新的現代化裝備，同時繼續專注於提高軍人的社會安全水平。