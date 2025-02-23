糧食的“糧食”，如何減“肥”增效

中評社北京2月23日電／據人民日報報導，春雨至，萬物生。雨水節氣被稱為“可耕之候”，進入雨水節氣，全國大部分地區開始春耕，越冬作物自南向北陸續進入返青的關鍵時期，對養分的需求迅速增加。



“再過一陣小麥就該追肥了，啥化肥效果好？”在河北省館陶縣柴堡鎮的一家農資店裡，柴莊村村民許延軍正在咨詢小麥春管用肥。



雨水節氣至，各地陸續進入春耕備耕農忙時節。化肥是農業生產的重要基礎物資，能為作物快速提供礦質營養元素，對作物增產的貢獻在50%左右。



2024年，我國水稻、小麥、玉米三大糧食作物化肥利用率為42.6%，比2022年提高1.3個百分點。化肥利用率，即化肥被作物吸收利用的比例，反映了化肥在農業生產中的有效利用程度。科學施肥效果提升，折射農業發展方式之變。



化肥用量如何降下來？記者走訪春耕備耕一線，感受一系列新變化。



作物有“饑飽”



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許延軍種了11畝小麥，過去經常盲目囤肥、跟風施肥。這幾年他意識到，作物也有“饑飽”，施肥不當不僅徒增成本，還會影響產量和地力。



“返青期麥苗對養分要求高，用復合肥挺合適。”農資店負責人張俊粉介紹，復合肥養分更多元、肥效高，但還是要根據底肥施用情況，來選擇以恰當養分比例進行調配的復合肥。

