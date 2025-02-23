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韓國外交部召見日本駐韓公使並表示抗議
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2025-02-23 10:32:41
韓國外交部。（圖片來源：大公文匯網）
中評社北京2月23日電／據央視新聞報導，當地時間22日下午，韓國外交部發表聲明，強烈抗議日本政府當天在島根縣舉行“竹島日”活動，並稱日本在相關活動中再次表示對“獨島”（日本稱“竹島”）的不當領土主張，嚴正敦促日方立即廢除該活動並以謙虛的態度正視歷史。同一天，韓國外交部召見日本駐韓使館總括公使實生泰介表示抗議。
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