退役≠報廢　舊動力電池如何變廢為寶？

中評社北京2月23日電／據央視新聞報導，2月21日，國務院常務會議審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》。會議指出，當前我國新能源汽車動力電池已進入規模化退役階段，全面提升動力電池回收利用能力水平尤為重要。



動力電池回收市場規模有多大？



我國新能源汽車電池進入規模化退役階段，那麼，退役就等於報廢嗎？新能源車舊動力電池如何變廢為寶？首先來瞭解一下，動力電池回收市場規模到底有多大？



近年來，我國新能源汽車產業快速發展，數據顯示，截至2024年底，我國新能源汽車保有量達3140萬輛，動力電池裝車量多年全球領先。隨著動力電池退役量逐年上升，其回收利用備受關注。有報告預計，到2030年，動力電池回收市場規模將突破千億元。



動力電池回收利用包括哪些方式？



如此大規模的“退役”電池，該如何安全高效地回收利用呢？



專家表示，目前對動力電池的回收利用主要包括梯次利用和再生利用兩大類。當電池容量衰減至額定容量的80%以下時，動力電池就不適用於電動汽車上，需要回收處理。其中：



當電池電量在50%到80%之間的，會進行梯次利用，也就是將已退役的動力電池拆解重組後，做成應急電源、儲能設備等，繼續服役。



如果電池容量衰減到40%以下，就會進行拆解、破碎等處理，提取電池中的鈷、鎳、鋰等金屬原材料，循環再造新電池。

