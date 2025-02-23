共同關注：全民網購，實體店的未來在哪裡？

中評社北京2月23日電／據人民日報報導，電商衝擊下，有人說“實體店不行了”。到底行不行，咱先探探店——“合生匯又開了5家新店”“好吃好玩寶藏店鋪合集”，跟著小紅書的分享，來到位於北京朝陽區的合生匯商場，幾家首店新開，門口人潮湧動。春節假期，合生匯銷售額同比增長近15%。



河南許昌胖東來，一家企業帶火一座城，被網友稱為“沒有淡季的‘6A級景區’”。2024年胖東來商貿集團13家門店，銷售額達169.64億元。



一邊黯然退場，一邊風生水起。原因何在？答案是，消費需求變了。



數字經濟蓬勃興起，顛覆了商業市場的邏輯。電商平台基於大數據優化供應鏈效率，以更低的成本匯集海量商品、覆蓋廣泛客群，線上下單、送貨上門，消費者省心省力還省錢。數據顯示，全國60歲及以上網民網絡購物使用率已近70%，2024年快遞業務量超1700億件。



全民網購，實體店的未來在哪裡？



回答這個問題，先要捋清“人、貨、場”三要素的時代演進。票證經濟的年代，商品短缺，人的需求難以被有效滿足，“商場有什麼就買什麼”“給多少就是多少”，實體店只需處理好“貨”與“場”的二元關係。改革開放之初，“早點鋪恢復”的消息成為很多報紙的熱點新聞。如今，市場經濟繁榮，商品供應豐富，“人”這一要素的主體性凸顯，“想買什麼我說了算”，消費需求既多元又動態，“貨”與“場”的內涵和外延不斷拓展延伸。



今天的消費者，眼中的“貨”不僅是物質消費，更有文化等服務消費，需要的“場”不單是購買商品之所在，還是實物體驗、社交休閑、親子互動等吃喝玩文體購一站式場景。



很顯然，實體店的未來就在“人”。特色招人、服務引人、質量留人，“人氣聚起來”才有“商機旺起來”。

