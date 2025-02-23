長三角鐵路2025年春運旅客發送量創新高

中評社北京2月23日電／據央視網報導，記者2月23日從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，為期40天的2025年春運2月22日圓滿收官，長三角鐵路累計發送旅客近9900萬人次，較去年春運多發送旅客近700萬人次，增長近8%，創春運旅客發送量歷史新高。



今年春運，長三角鐵路客發總量較去年增幅明顯。一組數據顯示：



節前15天，滬寧杭地區客流出行集中；



京滬、滬昆、京港、徐蘭高鐵，寧蓉、杭深鐵路等直通長大幹線以及滬寧城際、寧杭高鐵等管內高鐵線路均迎來持續大客流；



春運40天，長三角鐵路33天單日旅客發送量保持在200萬人次以上；



受民眾出行意願增強、旅遊市場回暖、新線開通等諸多利好因素叠加，春運客發人數同比增加近700萬人次，增長近8%。



長三角地區返鄉、返校等剛需客流同樣增長明顯：



節前15天（1月14日至1月28日），發送旅客超4060萬人次，日均發送旅客超270萬人次，較去年同期增長超7%；



節後25天（1月29日至2月22日），發送旅客超5830萬人次，日均發送旅客超230萬人次，較去年同期增長超7%；



2月14日至23日，長三角鐵路迎來超170萬人次學生集中返校客流，創下新紀錄。



值得一提的是，去年開通的池黃、宣績、杭溫、滬蘇湖等4條高鐵新線春運表現搶眼，40天累計運送旅客超800萬人次，其中，滬蘇湖高鐵40天運送旅客近500萬人次，為4條高鐵新線中最多。