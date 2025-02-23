情牽萬里：親情中華·四海同春慰僑訪演舉辦

2月6日，在尼泊爾首都加德滿都的“親情中華·四海同春”慰僑演出上，演員表演京劇《霸王別姬》選段。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月23日電／據人民日報報導，“燈火裡的中國，青春婀娜；燈火裡的中國，胸懷遼闊……”當地時間2月10日晚，巴西里約熱內盧穆爾蒂普蘭劇院氣氛熱烈，一曲《燈火裡的中國》唱出了中華兒女的豪邁與自信，將2025年“親情中華·四海同春”慰僑訪演推向高潮。



“親情中華”是中國僑聯創立的涉僑文化交流主題品牌活動。北京時間1月29日凌晨，乙巳蛇年的鐘聲剛剛敲響，“親情中華·四海同春”慰僑訪演團就乘坐國航班機，開啟了2025年春節慰僑訪演的旅程。訪演團跨越山海，來到南美洲、亞洲的5個國家，舉辦了8場演出，為海外華僑華人送去祖（籍）國的新春祝福。



一場藝術的盛宴



當地時間2月2日下午，秘魯中華通惠總局，大紅燈籠高高掛。演出在歡樂喜慶的開場舞《盛世歡歌》中拉開序幕。《茉莉花》《怒放的生命》《喜歡你》，一曲曲熟悉旋律傳遞出熾熱的情感；《炫藝幻影》《節節高》《金玉滿堂》，精彩雜技和魔術引來觀眾的贊嘆和驚呼。



行程萬里，真情相隨。為給海外僑胞帶來高水準的藝術盛宴，訪演團在出發前就精心籌備，反復編排節目，每抵達一地，都不辭辛勞地迅速開展演員排練、燈光音響調試等工作。此次南美慰僑訪演以中國鐵路文工團演員為班底，中國鐵路文工團有限公司總經理毛世民說：“文化是民族的血脈，是凝聚人心的橋梁紐帶。慰僑訪演節目堅持服務大國外交，堅持貼近僑胞需求，以中華文化為底色，傳遞親情、一解鄉愁、激發共鳴，充滿濃濃的年味、僑味、中國味。”



在秘魯，在巴西，精彩節目輪番登場，韵味十足：空竹、扇子在演員的控制下如黑白棋子上下翻飛，雜技《弈中乾坤》的創意編排讓傳統文化和技術技巧相映生輝；舞蹈節目《古韵》中，演員或輕移蓮步、衣袂飄飄，或揮劍起舞、瀟灑如風，舉手投足間盡顯東方之美；馬頭琴、口弦琴、神奇的呼麥、悠揚的長調，《吉祥四季》唱出了人們對美好生活的向往與追求……

同樣地，在尼泊爾、阿聯酋、哈薩克斯坦的3場演出，也集中展示了極具代表性的中國傳統藝術。由中國煤礦文工團演員們帶來的舞蹈《家鄉好》、京胡獨奏《夜深沉》、傳統魔術《五穀豐登》，質朴親切、歡樂喜慶，觀眾的掌聲、歡呼聲此起彼伏。

