多場景應用　人工智能“朋友圈”不斷擴容

中評社北京2月23日電／據央視網報導，這兩天，Deepseek的“朋友圈”正在迅速擴張，手機廠商、車企、“雲服務”以及地方政務等各行各業紛紛接入DeepSeek。“AI＋醫療”“AI＋教育”“AI＋政務”等會觸碰出怎樣的火花？一起去看看。



在浙江省中醫院血液內科，醫生吳迪炯向記者演示接入DeepSeek後的AI醫護助手，輔助醫生診斷病例的過程，醫生只要將患者的病例信息輸入，平台就會迅速生成一份詳盡的病例分析，並給出後續的治療方案。期間，醫生還可以隨時進行“人機交互”，更新或補充病例信息。工作效率比原來提高了一倍左右。



浙江省中醫院血液內科副主任吳迪炯說：“借助DeepSeek，我們在更精準的治療上可能會更有幫助，還有包括醫學生，他們在臨床過程當中去寫整理病例時候，也可以通過這樣的方式去結合實際的病例信息去學習。”



醫生表示，AI醫護助手解放了大量的人力成本，在檢索信息、書寫文本、輔助診斷等方面優勢十分突出，而且它還是個“全能戰士”，能夠融會貫通各個科室的知識信息，給出更全面的診療方案。目前，醫院已經在婦產科、兒科、血液內科等多個科室進行試用。



在青島市嶗山區實驗學校，同學們正使用手中的智慧學習終端進行課前預習，給他們講解的就是剛剛上線的AI學伴。隨著DeepSeek大模型的接入，升級後的終端將為學生帶來深度思考、個性化服務等更加智能化的交互體驗。接受採訪的學生董一萱說：“ 可能有一些地方是課本上沒有講到的知識，在平常的生活中，我看到了這種現象，就會用AI這個老師，幫我講一講。”



2024年，青島市嶗山區開展教育系統的數智改革，為3萬多名三年級到九年級的學生免費配備智慧筆盒，學校也配備了課堂評價系統。經過近一年的應用，收集的大量教育動態數據為DeepSeek接入提供了基礎數據池，可以快速實現教育大模型的搭建，並可以為每個學生進行教育畫像，提供過程性評價、學習路徑優化、個性化精準化學習方案的定制服務。



在深圳福田區殘聯中心的服務廳裡，蘇女士對著AI助手提出需求，幾秒鐘後，辦理所需材料和流程就清清楚楚顯示在屏幕上。在深圳福田區勞動人事爭議仲裁院，仲裁員胡伽華正在處理一個工商案件，有了AI助手的加入，原本需要半天時間才完成的裁決書，僅需幾分鐘就可以自動生成。



深圳市福田區勞動人事爭議仲裁院仲裁員胡伽華表示，AI助手替他們承擔了很大一部分的工作量，讓他可以更加投入到案情處理的複雜的程度，甚至對核心證據的檢查的環節，也提高了案件辦理的深度。



一年多時間裡，深圳福田區梳理了240個政務場景，根據各個部門的實際需求，推出定制化70名AI助手，“人機協同、數智驅動”的新型政務工作模式推動了政務效能升級。