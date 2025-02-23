揚子江藥業集團：深耕醫藥產業助力健康

中評社北京2月23日電／據人民日報報導，習近平總書記指出：“現代化最重要的指標還是人民健康，這是人民幸福生活的基礎。”



近年來，揚子江藥業集團始終將人民健康放在首位，以實際行動踐行社會責任，在堅持為百姓制好藥的同時，全面布局大健康產業，為人民群眾提供全方位全周期的健康服務。



促進大健康產業創新升級



1971年，揚子江藥業集團在江蘇泰州創建。自20世紀80年代起，揚子江藥業集團不斷向醫藥健康科技高峰攀登，與中醫藥專家等合作開發出30多個獨家中藥品種，形成了消化、呼吸、腫瘤、婦科、兒科、燒創傷等多治療領域的產品矩陣。這些源自臨床方劑、中藥現代化生產的產品不僅為消費者帶來了便利體驗，也助推了中醫藥的傳承創新發展。



不只是臨床方劑的轉化，依托中醫藥“治未病”的優勢，揚子江藥業集團將大健康產業作為未來戰略布局的重點，以藥食同源為基礎，圍繞多元化的健康產品服務，積極開拓新渠道、新市場，不斷豐富和完善產品矩陣，促進大健康產業創新升級。



揚子江藥業集團黨委書記、董事長徐浩宇表示：“發展新質生產力離不開持續的創新驅動。集團將繼續有序推進大健康產業布局的優化升級，不斷探索和實踐醫藥健康產業高質量發展的新模式、新路徑。”

目前，揚子江藥業集團大健康板塊已配有4座現代化智能生產車間、6條生產線；擁有保健食品批文35個，功能性食品23款，很多大健康產品受到消費者的認可和喜愛。2024年，蘇州大學—揚子江藥業健康睡眠研究院成立，為集團大健康產業布局注入新活力。



智改數轉網聯，夯實現代化產業發展基礎



初春時節，在揚子江藥業集團旗下中藥板塊龍鳳堂產業園區，驗收人員通過鼻聞、細拈、端看等方式，對新到的300餘包有機黃芪進行嚴格的初步檢查。

