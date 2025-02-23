幾代人回憶　惜別新光戲院

上圖：新光戲院最後開放日，吸引大批市民。/大公報記者蔡文豪攝；左下圖：大人小孩穿上戲服也似模似樣。右下圖：台上台下互動，珍貴時刻拍照留念。（圖源：大公報） 中評社北京2月23日電／據大公報報導，屹立北角53年、有粵劇殿堂美譽的新光戲院，將於下周一（3月3日）退出歷史舞台，昨日是最後一日開放公眾參觀，吸引不少市民前來緬懷新光歷史。有粵劇迷街坊說，在新光看粵劇是一種情懷，過去數十年，在這裡欣賞過不少大老倌的精彩表演，同時見證新人入行，最難得是認識了一班粵劇愛好者。有市民說，新光戲院承載著自己和媽媽的開心回憶，對新光落幕感到不捨。



最後開放日 人頭湧湧



大公報記者昨日現場所見，戲院大堂人頭湧湧，導賞員在介紹大堂天花板特別吸睛的波波燈，“108盞燈，象徵佛經所說、人有108種煩惱，希望觀眾撥開雲霧見青天，在戲劇中覓智慧、解煩憂。”踏進劇院舞台，曾款待無數賓客的逾千座椅，留下歲月痕跡，參觀者們隨意就坐，或靜靜地欣賞場內的每一處布置，或與同伴細訴在新光睇戲的往事。



最特別是已封閉20年的神秘化妝間，亦開放供市民參觀。整個化妝間被數十盞化妝燈照得十分明亮，寬敞的房間內被數面鏡子包圍，與普通的化妝間別無異樣，它的神秘，亦終會隨著新光結業，成為一種傳說。



“在新光睇了幾十年粵劇，全都是情懷。”陳女士是北角街坊，她說到新光睇戲很方便，還認識一班粵劇愛好者，“以前很多大老倌都在這裡演出，上演了無數經典粵劇，可惜現在很少人認識粵劇了，無奈睇戲的場地又少了一個。”



餘女士到新光戲院回憶與媽媽一起看粵劇的當年，她說每次來看粵劇，都格外開心，“場地又大，人又多，戲曲都特別精彩。”最難忘是媽媽在身旁耐心解說，“她會告訴我，這個表演代表著什麼、這些動作代表著什麼”，成為母女相處的美好回憶。吳太昨日專程從沙田到北角，把握最後機會參觀新光戲院。她說，雖然其他地方有睇粵劇的地方，但新光作為粵劇殿堂，味道始終不同，更加貼近民生。她感慨道，“香港少了間民營戲院，少了一間有粵劇演出的地方，這班老戲迷從此何去何從？”



新光戲院大劇場主席李居明表示，新光戲院的座位設計較特別，坐在前面的觀眾不會遮擋到後面觀眾的視線，樂池可讓20至30名樂師在現場演奏及唱歌，具有歌劇院的設計。由於是私人經營，可靈活安排檔期，“租到地方，你一年演多少出戲也可以。”



新光戲院於1972年開業，可舉行粵劇表演、舞台劇及各類型演唱會。戲院曾兩度傳出結業危機，業主在2005年欲將物業改為主題商場，最後由汪明荃代表業界與業主交涉，時任民政局局長何志平參與斡旋，最後得以繼續營運；2012年，業主原不欲續租，最後由李居明接手及投資作翻新，並改名為“新光戲院大劇場”。