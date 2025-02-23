《九龍城寨》展覽　兩個月吸引18萬人參觀

圖：九龍城寨電影展覽還原城寨舊貌，不少旅客市民到場拍照。（圖源：大公報） 中評社北京2月23日電／據大公報報導，電影《九龍城寨之圍城》去年在香港上映時大受歡迎，票房超過一億元。旅發局去年10月在香港國際機場舉辦有關展覽，重現多個電影場景，12月中移師啟德的大型商場，兩個月來吸引逾18萬人參觀“朝聖”。昨日周末，大公報記者走訪展覽館，見到館前持續有約數十人的等候人龍，不少是來自日本的旅客。跟著電影去旅遊，實地重溫電影取景地，是近年受歡迎的旅遊模式之一。有旅遊業界人士建議，局部開放電視城、開發經典電影取景地等方式，可望帶動電影旅遊及周邊消費。



財政預算案將於本周三公布，料將同步發布今年旅客量估算，文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，估計超過去年的4500萬人次。



《九龍城寨之圍城》去年於香港創下過億票房，至今全球累計票房則超過1.1億美元。電影上月在日本上畫，兩個多星期票房衝破1億日圓（約港幣511萬元），成為日本近5年最高票房的港產片。電影熱潮將部分觀眾帶來香港，展開“電影旅遊”。旅發局表示，去年12月移師九龍城啟德AIRSIDE商場的《九龍城寨之圍城》電影展覽，截至本月中，參觀人數超過18萬，年初三更突破4000人，情人節連周末假期的三日內，每天逾3000人入場。



日女看完電影 即來港旅遊



大公報記者實地走訪，到達展覽所在樓層，就見到巨大的“九龍城寨”霓虹燈字。場內有許多電線橫過頭頂，觀眾身旁就是八十年代的九龍城寨布景，舊式理髮廳、玻璃內膽保溫壺、叉燒蛋飯，老香港的物件琳琅滿目，令人恍如置身九龍城寨。展覽館內人頭湧湧，游人傍著經典場景打卡拍照，年長市民指著場景內的物件，向親友講述數十年前的生活。



現場所見，參觀游人不少是海外旅客，日本旅客尤其多。來自東京的旅客HIMEKO向大公報記者表示，40年前曾來香港游玩，憶述那時從啟德機場乘的士離開時，經過九龍城寨外圍，“看到城寨的第一個感覺是‘嘩！好密集’，聽人說裡面很混亂的，就沒想過進去，覺得有些可怕。”她於本月初和家人一同觀賞《九龍城寨之圍城》，電影描述城寨居民頑強生活、鄰里照應的情節，令她深受感動，於是再度來港旅遊，“看完電影，真的很想進去城寨看看，感覺以前錯過好好瞭解香港人的機會。”



電視城吸引力大 可考慮開放



旅發局旅遊義工自本月開始，於周末、周日專為旅客提供導賞團，旅發局稱，至今已參加或預約的日本遊客占四成（20人），亦有來自英國、美國、加拿大、德國及法國的旅客，包括一位於80年代曾到訪九龍城寨的退役英兵。

