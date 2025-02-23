貴州貴陽：AI普法　讓網絡普法“活”起來

中評社北京2月23日電／據光明網報導，“我們正在嘗試搭建使用的‘網信AI’微信小程序，主要用於和市民的普法互動，有法規庫、案例解讀、維權指引三個板塊功能，目前正在測試中。”近日，貴陽市委網信辦網絡建設科相關負責人向記者介紹，通過線上小程序的普法互動，可以更便捷地滿足市民需求，更好地拉近網絡普法與千家萬戶的距離。



近年來，貴陽市注重普法由“傳授式”向“交互式”轉型，把網絡普法由“要我普法”轉為“我要普法”，普法模式由“獨唱”轉為“合奏”，讓網絡普法宣傳從網信“單兵作戰”變成“全民參與”，全面提升法律法規普及力度。



2024年以來，貴陽市投用1個網絡行政執法辦案中心，打造兩個網絡普法線下實踐基地（友誼社區、新印1950文創街區），有力推動網絡普法“進社區”“進街區”，讓網絡普法在“潤物無聲”中成風化人，使廣大群眾從“接收者”變為“傳播者”。



“貴陽市網絡行政執法辦案中心於去年10月底投用，目前已辦理涉數據安全、個人信息保護等案件10起。”貴陽市委網信辦有關負責人說，在總結案件辦理情況的同時，結合違法違規網站、賬號查處情況，抓好警示教育，有力形成強大震懾效應。



貴陽市在打造網絡普法示範街區新印1950文創街區的過程中，還將法治元素融入市民日常生活，打造獨具特色的法治文化氛圍，如“節奏很雲岩”普法演出，通過說唱等形式，生動傳遞法律知識；“春黔相聲”演出則以幽默詼諧的方式普及法治觀念；“新印時光音樂會”結合歷史文化與現代藝術，吸引大量市民遊客參與。



日前，記者在新印1950文創街區的商場看到，各顯示屏滾動播放法治標語、普法短視頻和法律常識。街區的印刷博物館裡，法治元素巧妙融入新印廠主題，通過展覽普及知識產權保護等方面法律知識，讓市民遊客在感受文化魅力的同時增強法治意識。



“我們社區常住人口6754人，網絡普法宣傳覆蓋率達97%。”友誼社區居委會工作人員王曉琳說，此外，社區還建立了“96110反詐宣傳”群，每天發送網絡普法宣傳信息，提醒居民時刻保持警惕，防範電信詐騙。

