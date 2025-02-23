懲治違法“已然”　震懾違法“未然”

中評社北京2月23日電／據人民網報導，甲皮業有限公司、周某某等欺詐發行債券，明某、石某因內幕交易合計被罰沒845.3萬元，孟某某、楊某某因操縱證券市場合計被罰沒2.26億元……21日，最高檢發布了以證券犯罪為主題的第55批指導性案例，證監會發布了第一批行政執法指導性案例，涵蓋了財務造假、欺詐發行、內幕交易、操縱市場等主要違法類型。



最高檢黨組成員、副檢察長葛曉燕表示，2022年至2024年，全國檢察機關共起訴證券犯罪366件1011人，起訴案件數、人數年均增長30.5%、16%。同時，2022年至2024年，全國檢察機關起訴內幕交易、操縱證券市場、利用未公開信息交易等交易類案件284件790人，持續加大對上市公司大股東、實控人、董監高等“關鍵少數”，金融機構從業人員以及職業操縱團夥等黑灰產業鏈的追責力度，辦理了一批有重大市場影響的案件，著力追繳違法所得、鏟除再犯經濟基礎、維護市場交易秩序。



“檢察機關將繼續堅持依法從嚴打擊證券期貨違法犯罪，持續加強與證監會等相關部門的協作配合，依法保護投資者合法權益。以檢察履職服務，保障資本市場高質量發展。”葛曉燕說。



證監會黨委委員、副主席李明表示，證監會堅持重拳出擊，切實維護好廣大投資者的根本利益。資本市場是數億老百姓投資的重要渠道，保護投資者合法權益是證監會工作的重中之重。欺詐發行、財務造假、操縱市場等違法行為擾亂破壞市場秩序，侵蝕市場信用根基，甚至還會誘發金融風險，嚴重侵害人民群眾利益，嚴重打擊投資者信心。證監會稽查執法的職責使命，是遵循反證券欺詐的基本邏輯，通過懲治違法“已然”，震懾違法“未然”，激濁揚清，修復信用，為資本市場公平秩序保駕護航，為廣大投資者根本利益提供堅強有力的法治保障。



“對於執法個案中的證據采信、法律適用、法益平衡等具體問題，我們在依法行政前提下，更多站在保護投資者的角度，既做好‘技術判斷’，更做好‘價值判斷’。”李明說，調查取證既收集對當事人不利的證據，也收集對當事人有利的證據；告知聽證既向當事人做好釋法明理，也保障好當事人查閱卷宗、舉證質證權利，充分聽取當事人意見；處罰結論既自覺接受社會各方監督，也依法保護涉案主體商業秘密和個人隱私，努力使當事人在每一個執法行為中都能感受到規範文明、風清氣正、公平正義。