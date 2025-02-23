陳國基：教育下一代自發維護國安

左圖：由香港大公文匯傳媒集團、香港教育工作者聯會、香港和平發展基金共同主辦的“國民和國家安全教育”研討會，昨日在理大舉行；右圖：香港和平發展基金公益贈報儀式。\（圖源：大公報） 中評社北京2月23日電／據大公報報導，為進一步在香港教育界推動國民教育和國家安全教育，加強對民族復興和國家安全的關注與使命感，香港大公文匯傳媒集團、香港教育工作者聯會、香港和平發展基金共同主辦，本港多家教育機構協辦的“國民和國家安全教育”研討會昨日在香港理工大學舉行。



研討會共有超過600名來自逾百間大中小幼及特殊學校的校董、校長、講師、教師和學生參與，深化對國民及國安教育的認知。



政務司司長陳國基視頻致辭時指出，國民和國安教育密不可分，希望教育界繼續攜手並肩，支持特區政府及愛國主義教育工作小組的相關工作，讓青年學生從小培養國家觀念、民族感情和國民身份認同，自覺肩負維護國家安全的責任。＼大公文匯全媒體記者 楊盈盈、鐘健文



陳國基表示，去年4月成立的愛國主義教育工作小組會協調政府部門和非政府機構，推動愛國教育，小組會從學校教育、本地社區、歷史政經文化以及傳媒宣傳這四大範疇，全方位做好愛國主義教育的工作，令愛國精神扎根香港。他強調，衹有齊心維護國安，社會穩定繁榮才能保障市民擁有幸福的生活，美好的將來。希望學校能積極推動國民及國安教育，令下一代正確認識國家，建立對國家的認同感、歸屬感和自豪感，繼而自發愛護及維護國家。



助學生樹立正確價值觀



香港和平發展基金主席姚志勝表示，最近中國人工智能企業DeepSeek推出的AI智能平台，在展示國家創新發展強大能力的時候，亦受到大規模網絡攻擊，大家應以此為警示；又期望香港教育界能按照國內外發展新形勢，促進國民和國安教育推陳出新，緊貼時代前沿，做到國民教育不過時，國安教育守底線。



教聯會主席黃錦良提到，近年特區政府和教育相關部門已就國民和國安教育作出不少努力，包括將國家歷史、地理和國家安全等內容納入課程，又組織多元化學習活動，幫助學生樹立正確的價值觀和國安意識；而身為教育工作者，肩負著傳承文化、培養年輕一代家國情懷的重任，必須幫助青少年築牢思想防線。



香港國安法律足夠清晰

