VR拳館＋AI師傅　仁大弘揚中華武術

圖：仁大“中華武術與體育文化傳播”第三階段成果發布會昨日舉行。（圖源：大公報） 中評社北京2月23日電／據大公報報導，由香港樹仁大學研究團隊主理的“中華武術與體育文化傳播”，運用AI（人工智能）及VR（虛擬實境）等創新科技衝破地域界限傳播武藝。仁大昨日（22日）舉行項目第三階段成果發布會暨公開講座，團隊透過影像、動畫及新科技說好中華文化故事，包括創建虛擬中華武術樓等，實踐數碼人文和跨學科研究。



據瞭解，項目於2022年起先後研究咏春和太極，發掘和整合發展歷程，並借助前沿科技進行呈現。團隊在此期間，製作了中華武術紀錄片、建立數碼資料庫、引入VR咏春練習的互動展覽、構建虛擬拳館、舉辦中華武術家國際交流會等，以弘揚並傳播中華武藝。



仁大行政副校長周德生表示，仁大近年一直以“數碼人文”為框架發展教學、研究及校園建設。“中華武術與體育文化傳播”項目正正展現到數碼科技可以衝破地域界限，將中華武術傳到世界各個角落。



他強調，在“刷手機比呼吸更頻密”的年代，學者、老師、學生以及科技業界，要共同創造一個跨界合作平台，才能推動武術文化傳承及創新。



中國香港中國國術龍獅總會主席江沛偉師傅表示，期望更多的年輕人認識並瞭解中華武術的文化底蘊，代代相傳。仁大以創新科技推廣武術，是香港學術界的先河。他指，未來將會聯同多個國術門派和仁大繼續展開合作，通過學術研究，共同傳承技藝與文化內涵。



培訓中小學生成為“武術大使”



此外，研究項目與多間協作學校合作，培訓中小學生成為“中華武術與體育文化”大使。學生們通過參加虛擬導覽工作坊，深入瞭解中華武術及研究所採用的科技，並與師傅面對面交流。



參與國術舞獅總會虛擬導覽的聖公會聖米迦勒小學的戴同學，目前正在學校學習舞龍。作為體驗者他認為，運用AI科技來宣傳傳統文化，能夠使知識傳授變得更加生動有趣。負責項目的仁大助理副校長李家文強調，儘管AI技術使得大眾更易於接觸和學習武術，但總有些疑問是無法單憑科技解答的，“沒有師傅是不行的”。



聖公會聖米迦勒小學陳裕均校長表示，學生通常從電影中認識武術，但通過與師傅的實際交流，他們得以領悟學習武術的真正途徑，並深刻體會到中華武術中尊師敬道精神的重要性。