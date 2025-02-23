烏國下場有辦睇　美跟班好自為之

中評社北京2月23日電／據文匯網報導，從2022年2月24日開始，俄烏衝突已經持續3年之久，作為二戰結束以後歐洲土地上持續最久的戰事，這場戰爭的影響非常巨大，軍事上它展示了現代戰爭的全新模式，外交上它改變了歐洲以至全球地緣政治格局，但這場戰爭的最大影響，莫過於向世人證明了美國絕對不是一個可靠的盟友，甚至不是一個可信的合作對象，只要符合美國（隨著政府換屆而改變）的利益，任何盟友皆可棄，這對於仍然甘於做美國跟班的國家來說，烏克蘭的下場可說是一個最大的警號。



按照目前美俄談判的方向來看，辛辛苦苦打了3年仗，葬送無數軍民後，烏克蘭最終還是得把領土割讓給俄羅斯，同時也得把國內的稀土等資源利益拱手讓給特朗普，總統澤連斯基在美俄雙方壓力下預料亦很大機會“無得留低”。



烏克蘭落得今日的田地，錯就錯在錯信了美國。作為與俄羅斯歷史淵源最密切的一個前蘇聯加盟共和國，烏克蘭本來應該保持與俄羅斯的良好關係，不過烏克蘭卻在2004年的“橙色革命”和2010年的“廣場革命”中選擇一面倒倒向西方，破壞與俄羅斯的關係。在經歷克里米亞入俄一役後烏克蘭仍然未學乖，繼續深信親西方親美國會有回報，甚至妄想可以加入北約，處處挑釁俄羅斯，最終引發俄烏衝突。



可以說，過去20年間，烏克蘭長期將自身命運託付給美國，誤以為只要跟了美國，萬大事就有美國出頭，不過烏克蘭忘了一點，就是美國從來都不是一個可靠的盟友，自二戰以來，除了歐洲外，被美國拋棄過的國家和政權不計其數，只要不符合美國當刻的政治或經濟利益，任何盟友在美國眼中都可以是棄子。



烏克蘭的下場，應該為其他仍然打算死跟美國的國家響起警號，歐洲已經首當其衝，那麼美國在亞太地區的盟友又如何？今天，美國為了與中國對抗，日本和韓國這些馬前卒可能還有一點利用價值，但假如某天美國關切的利益改變了，誰知道日本和韓國會否是第一個被出賣的國家？放遠一點，美國與澳洲及英國現在組成了美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS），助澳洲對抗所謂敵對國家，但假如哪一天亞太地區真的爆發衝突，誰又保證美國真的會協助澳洲，而不會像現在烏克蘭一樣被拋棄？美國的小跟班們，有烏克蘭前車之鑑，你們可要好自為之。