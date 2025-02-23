粵港澳律師運動會22日在香港開幕

圖：粵港澳律師運動會22日在香港啟德體育園啟德青年運動場開幕，中央政府駐港聯絡辦副主任劉光源出席並致辭。（圖源：大公報） 中評社北京2月23日電／據大公報報導，粵港澳律師運動會22日在香港啟德體育園啟德青年運動場開幕，涵蓋12項運動比賽，包括羽毛球、籃球、足球、高爾夫球、跑步、桌球等，逾百名粵港澳律師參賽。香港特區終審法院首席法官張舉能、中央政府駐港聯絡辦副主任劉光源出席並致辭。特區政府官員、粵港澳三地律師運動員代表及巴黎奧運會內地奧運冠軍代表等1000餘人出席。



張舉能表示，專業體育運動已成為龐大產業，涉及賽事規則、運動員權益、商業合約及仲裁機制等法律議題，完善法治對保障體育產業發展至關重要。



律政司副司長張國鈞致辭時指出，本港近年體育產業發展蓬勃，對體育法律服務需求與日俱增，當局正利用本港在法律及解決爭議的優勢，推動體育調解及仲裁。＼大公報記者 義昊



張國鈞：同心為法治建設作貢獻



張國鈞在開幕致辭時表示，運動會是兩年一度的法律界盛事，延續粵港澳三地法律界體現法治的良好傳統，深信憑著三地的法治共識，可同心協力為三地法治建設及法治化營商環境，作重大貢獻。香港律師會在推動體育法律發展的工作是市場觸覺敏銳、眼光准、出手快，發揮為香港業界發展的引領作用，今屆運動會別具特色和意義。今屆運動會在啟德體育園的新場館舉行，他說，體育園經過多次測試和演練已準備就緒，法律界人士能夠享用香港最先進的體育設施，望運動員都能有愉快體驗。



張舉能：完善法治 保障體育產業發展



張舉能表示，隨著香港運動員在國際體壇屢創佳績，體育產業影響力與日俱增，法律行業需同步發展，應對體育法律日益複雜需求，包括制定完善法律法規，確保賽事公平、保護運動員權益，提供專業法律支援及爭議解決機制等，促進香港與國際標準接軌，讓香港在體育法律領域展現卓越表現，推動香港邁向國際體育樞紐，為體育產業長遠發展奠定堅實基礎。



張舉能還指出，體育運動和法治很相似，運動比賽必須公平公正，讓賽果更具說服力，讓獲獎榮譽實至名歸；而法治是社會穩定和進步基石，當法律能夠公平公正，保障公眾權利和義務，社會才能充滿信任及和諧。

