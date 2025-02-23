中評社北京2月23日電／據光明日報報導，日前從市場監管總局與福建省召開的共同推進兩岸融合發展示範區建設專題新聞發布會上瞭解到，近年來，市場監管總局從標準、認證、計量等方面落實相關舉措，積極破除閩台經貿融合技術標準障礙，助力兩岸融合發展。目前，兩岸規則、規制、管理、標準共通等成效顯著，兩岸共通標準已累計出台285項。



據市場監管總局標準創新司一級巡視員付文飈介紹，在市場監管總局的支持下，福建省率先推行“四共同三採用”的標準共通工作機制，即“共同選題、共同比對、共同研製、共同使用共通標準”和“大陸先進標準台灣採用、台灣先進標準大陸採用、空白領域標準兩岸共同研製採用”；在機械製造、現代服務業、農林漁業等31個領域，創新性開展39項兩岸標準共通試點，累計公布共通標準285項，覆蓋電子信息技術、農產品、服務業、新能源等兩岸各具優勢領域。



同時，市場監管總局支持福建省打造兩岸標準共通服務平台，為兩岸產學研機構和企業提供“一站式”標準化綜合服務。目前，平台共收集超過29萬份標準信息；鼓勵支持涉台研究機構、台灣專家參與大陸標準體系建設，已有40名台灣專家加入標準化技術委員會，為兩岸民眾和企業提供標準化政策咨詢、標準編寫輔導等服務。



據市場監管總局港澳台辦公室主任劉健男介紹，在認證與計量方面，市場監管總局授權福建省對在平潭綜合實驗區交易的產品確定試點範圍，采信台灣地區合格評定結果，探索閩台認證采信的路徑；積極支持海峽兩岸加強計量交流合作，推動建立健全海峽兩岸計量保障體系，支持兩岸綠色低碳融合發展。



付文飈表示，市場監管總局將繼續支持福建省做好兩岸標準共通工作，在吸納更多台灣專家加入大陸各級標準化技術組織、建設兩岸標準共通服務平台等方面加大支持與指導力度，讓越來越多的兩岸同胞認可同一個產品名稱，使用同一份技術標準，落實同一套管理規範，認可同一類治理模式。