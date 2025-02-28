兩會專訪：蔡冠深談香港需轉型升級

蔡冠深回答中評社記者的問題（中評社 郭至君攝） 中評社香港2月28日電（記者 郭至君）2025年全國兩會前夕，中評社記者在香港專訪了全國政協常委、香港中華總商會會長、新華集團主席蔡冠深，請他就香港經濟如何升級轉型，如何留住各地人才，如何面對財赤困境和國際形勢，如何進一步發展與東盟的經貿合作等方面談了自己的見解。蔡冠深對香港發展充滿信心，他特別提到，香港在去年重新躍升為全球第三大金融中心，這一成就反映了香港作為國際金融中心的韌性和競爭力，也增強了人們對香港未來的信心。專訪全文如下：



中評社記者：香港的經濟未來離不開人才的支援，但最近不少消息顯示來港高才面臨很多困難，例如購房難、找工作難，您認為在這方面香港需要怎樣研究改善，真正留住人才？



蔡冠深：2024全年，香港共有14萬宗人才簽證獲批，對比2023年增加了4000宗。人才項目中，最為核心且受歡迎的項目依然是“優秀人才入境計劃（優才）”和“高端人才通行證計劃（高才通）”。另外值得注意的是，2024年香港輸入內地人才計劃（內地專才）的申請量達到了28398宗，同比增長約26.7%，其中有25,344宗獲批。從2022年年底截至2024年年底，各項人才入境計劃共收到超過43萬宗申請，獲批人數超過27萬人，目前到港人數約18萬人。因此總體而言，香港在過去兩年，搶人才留人才的成績還是相當可喜。



不過，香港的人才引進工程還存在一些問題，包括：一，儘管流程簡化，部分申請者仍反映審批時間波動較大（平均2-6個月），影響企業招聘規劃。二，續簽標準（如“通常居住”要求）缺乏細則，人才對能否長期留港存疑。三，行業覆蓋不均與本地人才流失。政策側重金融、科技，但文化創意、教育、社福等領域支援不足。四，本地專業人才外流還在持續，2023年淨移出人口約6萬，引進人才需同時平衡本地就業矛盾。五，生活成本與融入障礙。比如住房成本高昂，即使有補貼，人才仍面臨租金壓力；國際學校學額緊張、醫療資源擠壓等問題，削弱家庭留港意願；新加坡、阿聯酋等地提供更優惠稅制及靈活簽證，分流了部分來港人才；大灣區內地城市（如深圳、廣州）也以低成本、產業鏈優勢吸引初創企業，香港需加強區域協作；改善長期留港支援機制不足等問題。且現行政策側重“引入”，但缺乏對人才長期職業發展的“支援和培育”規劃。

