人工智能重塑語言學習面貌

中評社北京2月23日電／據光明日報報導，以生成式人工智能為代表的人工智能技術正以其獨特的方式重新塑造語言學習的面貌。許多智能語言學習平台和大模型，如巴貝爾（Babbel）、多鄰國（Duolingo），以及北京師範大學推出的古漢語文本理解“AI太炎”大模型等，顯示出人工智能在推動語言學習的數字化進程、促進文化傳承與創新中的巨大潛能和獨特價值。



首先，人工智能可提供優質海量的語言學習資源。例如，在國家通用語言文字推廣普及中，人工智能技術能夠突破地理和資源限制，高效高質地生成與地方文化相適應的高質量、個性化語言學習資源。我們還可利用數字人技術，將優秀教師“復制”到偏遠地區，通過AI教師進行授課和互動，讓學習者能持續接受優質的語言教學。



其次，人工智能可提供個性化的語言學習路徑和智能輔導，將語言學習與學習者已有語言水平、生活經驗、文化背景深度融合，提高學習的相關性和吸引力。例如，在國際中文教育中，人工智能技術可以高效建立學習者畫像，分析學習者學習情況、興趣點和審美傾向，並依據學習者的基礎和學習風格特點，生成個性化自適應的學習方案，並通過實時反饋幫助學習者及時糾正錯誤，大大降低外國人學習中文的難度。人工智能可以創建“數字人”教師或“虛擬學伴”，突破傳統“一對多”的教學模式，實現“一對一”或“多對一”的專業化教學。



最後，人工智能可以實現更高質效的創新教學資源設計。例如，基於定制化的智能模型架構，提高遊戲化教學資源的質量，同時降低設計的成本和技術門檻。結合虛擬現實（VR）或增強現實（AR）技術的人工智能應用，我們能夠創造逼真的語言環境，為學習者提供沉浸式學習體驗，增強學習效果。例如，IBM研究院和倫斯勒理工學院合作開發的認知沉浸室（CIR）讓國外學生感覺自己置身於中國的餐館、園林或太極學習班中。通過沉浸式的文化氛圍，與AI聊天機器人練習中文對話，讓學生自然而然地掌握中文，同時極大地增強了學習者的遊戲化學習體驗。



儘管人工智能技術對於賦能語言學習有諸多利好，但也不能忽視其中可能存在的風險。比如，人工智能模型的生成內容可能出現虛構的、錯誤的信息。為此，我們需要對基於人工智能技術的語言學習實施嚴格的輸入驗證和清理流程，對人工智能生成的學習材料進行定期審查和糾偏。同時，我們要釐清人工智能的權限和不足，提高學習者對人工智能的駕馭能力，明確人工智能在語言學習中的輔助角色，確保人工智能健康規範地應用於語言文字學習領域。