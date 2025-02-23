商務部就美宣布擬議限制措施答記者問

中評社北京2月23日電／據央視網消息，商務部新聞發言人就美對我海事、物流、造船等領域宣布擬議限制措施答記者問，以下是問答實錄：



有記者問：美東時間2月21日，美國貿易代表辦公室宣布，將就其對中國海事、物流、造船等領域採取的限制措施徵求公眾意見。請問商務部對此有何回應？



答：中方注意到有關情況。2024年3月以來，中美雙方已就美對華海事、物流和造船業相關調查開展多輪溝通。中方反復申明對301調查看法，並提供中方立場非文件，要求美方回歸理性客觀，停止將美國內產業發展問題甩鍋到中方頭上。但遺憾的是，美方還是一意孤行，在錯誤的道路上越走越遠。



此前美對華加征301關稅已被世貿組織專家組裁定違反世貿規則，受到眾多世貿組織成員反對。美方出於國內政治需要，濫用301調查手段，是對多邊貿易體制的進一步破壞。美方提出的徵收港口費等擬議限制措施損人害己，不僅無法振興美國造船業，反而會提高與美國相關航運路線運輸成本，增加美國內通脹壓力，降低美國商品全球競爭力，損害美國港口、碼頭運營商和工人的利益，美國內對此也有很大反對聲音。有關國家和組織也對美方調查表示反對和不滿。



中方敦促美方尊重事實和多邊規則，停止錯誤做法。中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。