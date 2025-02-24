李慧琼答中評：香港要提速基建匹配AI發展

全國人大常委李慧琼回答中評社記者提問（中評社 郭至君攝） 中評社香港2月24日電（記者 郭至君）近一段時間以來，Deepseek的橫空出世令世界關注，中國的人工智能發展迅速，香港致力於發展成為國際創新科技中心，也獲得不少機遇。民建聯港區全國人大代表2月22日召開記者會，以“融入國家發展大局”、“發揮香港優勢”、“推動文旅發展”等為重心提出對今年全國兩會的建議，全國人大常委會委員李慧琼回答了中評社記者對於香港人工智能發展的建議。



李慧琼說，對於Deepseek的爆發性和極大的影響力過去一個月大家都看得很清楚了，在美國、香港的股票市場都有充分反應。總體來講，市場對於國家在人工智能和科技創新的信心大大增強。“據我所瞭解，類似Deepseek的公司在內地越來越多，我們也期待這類公司可以讓我們生活、社會各方面都有更大步的發展向前走。”李慧琼表示，“但大家都明白，世界角力很激烈，我們一方面要看到Deepseek給我們帶來的機遇，也不能因此自滿，香港本身要提效提速，特別是河套和北部都會區的發展，因為這兩個地方都是香港助力國家‘新質生產力’發展，建立創科中心的重中之重。”



李慧琼也指出，人工智能和高科技的發展日新月異，變化很快，她建議香港特區政府要推動制度創新，改革固有的工作模式，思考進一步提速基礎建設，更好地匹配高科技的發展。

