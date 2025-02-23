商文旅融合激活消費市場“一池春水”

中評社北京2月23日電／據央視網報導，近日，國家發布了《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》。對此，各地也是搶抓機遇，深挖文化寶藏、豐富產品供給、創新服務場景，不斷激發消費市場的潛力和活力。



春節假期後，在海南、江西等多地，演唱會、音樂節、音樂劇等“音樂＋文旅”業態持續火熱。在江西吉安，一場演唱會吸引了上萬歌迷從各地奔赴而來。除了好聽的歌曲，主持人和主唱頻繁提及泰和早酒、井岡蜜柚糕等當地美食，瞬間點燃了歌迷們的味蕾好奇心，同時也帶動了吉安吃、住、行等消費領域的升溫。



南國冰雪游 打造不一樣的冰雪新體驗



眼下，冰雪運動也不再是北方城市的專利。在貴州六盤水，梅花山國際滑雪場圍繞“山中滑雪，山上戲水，山下暢游”的定位，進一步豐富業態。去年12月以來，遊客量同比增長約 80%。



以花為媒 “春日經濟”活力足



春回大地，萬物復甦。各地也陸續迎來春華綻放的季節，以“賞花經濟”為主題的文旅活動正在吸引各地遊客前來打卡游玩。在雲南昆明宜良櫻花穀，除了欣賞櫻花，景區的攤位上，櫻花酒、櫻花餅、櫻花茶、櫻花蜜等特色農產品琳琅滿目，景區內還設有帳篷露營、燒烤等戶外俱樂部活動，為遊客提供了豐富多樣的游玩體驗。



打造消費季主題活動 滿足多元消費需求



此外，一些地方還通過打造消費季主題活動，進一步激發文旅消費活力。在北京石景山區的這條被燈光扮靚的模式口古街上，消費季重點活動——京西消費節熱鬧啟動。聚焦“時尚·首秀京城”“漫步·游覽京城”“冰雪·炫動京城”等“京彩四季”12大主題場景，北京消費季活動將貫穿全年，滿足消費者多元化消費需求。相關負責人介紹，今年北京市促消費活動重點繼續圍繞時尚、美食、冰雪、漫步等展開，引導全市各類市場主體開展促消費活動。