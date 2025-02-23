中方揭菲機南海頻“作妖”

2月20日，菲方飛機進入中國領空前特意提前關閉信號。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京2月23日電／據大公文匯報報導，菲律賓近期在南海頻繁“作妖”，瘋狂挑釁，在短短三天內兩次非法闖入中國南海領空，其中一次更帶多名外國記者擺拍，蓄意炒作，對中方正當合法維權行為進行污名化炒作抹黑。



中央廣播電視總台旗下的新媒體賬號“玉淵譚天”披露現場視頻細節，指菲律賓方面飛機進入中國領空前特意提前關閉信號。軍事專家逐幀解析現場畫面指菲飛機動作危險，不專業不規範，菲方完全是賊喊捉賊，倒打一耙。



2月20日，菲律賓2架C－208型機、1架N－22型機，非法闖入中國南沙島礁附近空域。在2月18日，菲1架C－208型機非法闖入中國黃岩島領空，多次擅自改變飛行高度，218秒降高920米，以不專業、危險的方式，蓄意近距穿越我在空正常巡邏直升機高度層。菲方還對此反咬一口，誣稱中方行為“危險”。



菲方帶外國記者上機拍攝



中央廣播電視總台旗下的新媒體賬號“玉淵譚天”22日披露菲律賓飛機帶記者侵闖中國黃岩島領空視頻，從現場畫面里可以明顯看到，舷窗里的人員對著中國正在正常巡邏的直升機拍攝。這些都是菲邀請專門過來拍攝的外國記者。其中有記者還在社交平台上發布了自拍照片，包括美聯社視頻記者、法新社前記者、菲律賓攝影師、菲律賓《每日問詢者報》記者等人，這些記者手持拍攝裝備，在飛機內面露微笑，得意洋洋自拍，其中幾位在菲律賓故意於南海碰瓷中方海警船時就曾被菲方帶上船。



“玉淵譚天”披露，菲方飛機進入中國領空過程中關閉了ADS－B信號（廣播式自動相關監視系統），ADS－B管制能夠提高地面對飛機的監視能力，管制員可以通過發布指令引導飛機在安全範圍內飛行，防止發生碰撞的空中事故。心虛的菲律賓不但隱藏了這一重要信息，反而倒打一耙，說中方對其“危險驅離”。