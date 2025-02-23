猛龍”可配“威龍”　實施防區外打擊

中評社北京2月23日電／據大公報報導，綽號“猛龍”的殲－10C是在2017年7月朱日和大閱兵時首次公開亮相，並於2018年4月中旬開始正式擔負戰鬥值班任務，標誌著空軍攻防作戰體系進一步完善。



殲－10C是中國自主研發的以殲－10為基礎的改進型超音速多用途戰鬥機，具備中近距制空和對地對海目標精確打擊能力。內地軍事專家指出，殲－10C與殲－10A、殲－10B等前型相比，改進主要體現在三個方面：一是傳感器，主要指機載雷達和光電系統，其先進的傳感器具有目前世界一流的水平。二是火控計算機、電子設備和電子戰系統等航空電子系統。三是機載武器種類進一步增加，能掛裝多個種類國產先進機載武器。



殲－10C掛載了KD－88遠程空地導彈，可實施防區外打擊，即利用遠程空對地武器，在敵防空武器射程之外展開攻擊，而不必闖入熾烈的敵防空火力網，因而在毀傷敵方目標的同時可以減少己方裝備和人員損失。



殲－10C主要用於奪取制空權，而掛載KD－88之後，將大大提升對地打擊的實戰能力，具備摧毀敵方防空導彈、指揮中心、預警雷達等關鍵性作戰節點的能力，反過來有利於奪取空中優勢，亦可更好地執行與“威龍”殲－20、“潛龍”殲－16混編作戰任務。