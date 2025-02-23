新能源發電讓這裡“風光”甚好

中評社北京2月23日電／據人民網報導，在內蒙古淖爾蘇木草原深處，“荒山頭”上種滿了“太陽花”。在蘇能正鑲400MW風光新能源項目基地內，數個約40層樓高的風機拔地而起，年外送超200億度綠電。



“我們採用分散控制電池儲能技術，總裝機達110萬千瓦。”該風電基地的管理人員介紹，項目建成後，基地每年可向京津冀地區輸送綠電22億千瓦時，有效減少標準煤用量80萬噸，減少二氧化硫、二氧化碳等排放量410餘萬噸。



近年來，我國新能源發展迅速。國家統計局發布數據顯示，截至2024年12月底，我國太陽能發電裝機容量約8.9億千瓦，同比增長45.2%；風電裝機容量約5.2億千瓦，同比增長18.0%。新能源發電裝機規模約14.1億千瓦，占全國電力總裝機規模40%以上，已超過煤電裝機。



重大風電、光伏項目加速發展。在福建省漳浦縣，首個超大單機容量的海上風電場全部並網發電，總裝機容量達400兆瓦；在青海省瑪沁縣，黃河流域在建海拔最高、裝機最大的水電工程首台機組正式並網發電，該機組每秒能發155度電，相當於一個三口之家半月用電量；在山東省東營市，首個百萬千瓦級海上光伏項目首批發電單元並網，預計每年可節約標煤約50萬噸，減排二氧化碳超130萬噸……



中國石油大學（北京）能源經濟與金融研究所所長郭海濤在接受人民網記者採訪時表示，低碳化、綠色化是能源結構轉型的方向，新能源在能源結構中的地位會不斷提升。但需要注意的是，伴隨著風能、太陽能等新能源的快速發展，其間歇性、波動性、隨機性對電網安全的影響越發凸顯。



因此，新能源不光要發得出，還要存得住、用得好。



“發展新型儲能是應對新能源不穩定性的重要途徑，能夠有效提升能源電力系統調節能力、綜合效率和安全保障能力。”郭海濤介紹，新型儲能是指除抽水蓄能外，以輸出電力為主要形式的儲能。新型儲能具有選址靈活、建設周期短、響應快速靈活、功能特性多樣等特徵，可與電力系統源、網、荷各個環節深度融合，將風能、太陽能等具有不穩定性特點的可再生能源有效納入新型能源系統。