吸引全球觀眾：海外遊客來華感受《哪吒2》

中評社北京2月23日電／中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》自上映以來，不斷刷新中國乃至全球影史紀錄。由此引發的話題也形成現象級傳播。《哪吒》系列電影的成功，不僅以獨特的電影視覺魅力征服了觀眾，更使中國文化在全球範圍獲得受眾的共鳴。



這幾天，在中國電影歷史上創下130億票房的動畫電影《哪吒2》，從2月14日起，在美國、加拿大、澳大利亞等全球多國正式上映，迅速引發全球觀影和討論熱潮，讓中國電影受到前所未有的關注。



美國旅客 Coy Amanda Paige：我來自美國，我感覺《哪吒》這部電影好極了，我想讓我女兒看，我想她會喜歡的。



法國旅客 CourelBenedicte：我覺得《哪吒》這部電影很有趣，製作精良，非常適合小孩和年輕人，有趣的是中國文化融入到每一個角色當中，這部影片的質量很高，特效和畫面都很強。



德國旅客 SendzikMatthias：我來自德國，我們今年在蘇州過春節，以前我對中國文化不太理解，直到我看了《哪吒》這部電影，因為這部電影是關於中國文化歷史，很多中國文化。我會向每位外國人推薦這部電影，因為那樣你的眼界就會更寬廣。



伴隨著《哪吒之魔童鬧海》《封神第二部：戰火西岐》《唐探1900》等多部中國電影在全球上映，國家電影局、中央廣播電視總台共同推出“跟著電影游中國”活動，美國、加拿大、俄羅斯、塞爾維亞、埃及、摩洛哥、巴西等多國主流媒體對活動進行報導，在全球引發廣泛關注。此外總台駐全球記者站還發起《全球“街”力》國際傳播項目推介中國影片，加上當前過境免簽政策全面放寬優化利好，吸引了眾多海外遊客來華親身感受可信、可愛、可敬的中國。



這幾天，北京、上海、廈門等多個口岸又迎來節後入境游高峰，其中有不少都是被中國電影吸引來到中國旅遊觀光。



西班牙旅客 博涵：我認為卡通電影史非常好的，傳播中國文化、中國歷史的渠道，非常好的一種方式。很顯然，每個人都知道這部電影，我經常來中國，我去過北京、上海、廈門、西安，我想瞭解中國文化，我喜歡中國。我第一次來中國是40年前，年輕的時候，中國的變化令人驚嘆。



新加坡籍旅客沙西：我看過《哪吒》這部動畫片有兩部，第一部和第二部，我兩個都看了，很喜歡。

