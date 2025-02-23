創新返崗服務惠企暖民

中評社北京2月23日電／據經濟日報報導，連日來，各地出台多項惠企暖民舉措，不僅為務工人員返崗提供了堅實保障，而且對企業復工復產、穩定就業形勢、促進經濟發展起到支撐作用。



返崗開工是新的一年經濟活動重啟的重要信號。其中，做好務工人員返崗服務，具有重要意義。務工人員能否及時順利返崗關係到個人生計，也影響著企業生產運營情況和經濟發展狀況，特別是在製造業、建築業等勞動密集型行業，務工人員的數量和質量直接關乎企業的生產效率和經濟效益。



春節過後往往是務工人員求職換崗的高峰期，這一時期，企業亟待全面恢復產能、落實生產目標，用人需求急劇增加。做好務工人員返崗服務，不僅是讓人員有序回歸的關鍵一步，更是緩解企業用工緊張、確保生產平穩過渡、激發企業動能的關鍵一環。此外，返崗服務與社會信心緊密相連。提供充足的就業崗位、暖心的服務舉措、有效的補貼扶持，構建一個日漸完善的就業公共服務體系，有助於增強務工人員的職業安全感，進一步增強市場與公眾的信心。



當前，各地在務工人員返崗服務方面亮點頻出、成效顯著。有的組織專車、專列或者包機，降低返崗成本，提高返崗效率；有的為返鄉人員提供技能培訓和創業指導服務，幫助其提升就業競爭力，為其創造更大發展空間；有的開展返鄉勞動力動態監測，掌握務工人員職業偏好和技能水平，實現企業用工需求和務工人員求職意願的精準匹配。



這些有益探索體現出全社會對務工人員的尊重和關懷，切實解決了務工人員的難題，也為他們創造了更多就業機會和更好就業環境，對進一步激發務工人員工作熱情、促進人力資源合理配置、穩定就業形勢具有積極意義。



從長遠看，有崗位可選、有技能可依、有發展可期是返崗服務的最終指向。做好務工人員返崗服務大有可為，應從以下方面發力：一是打破地域限制，持續擴大返崗服務的覆蓋範圍，特別是要加大對偏遠地區和特殊群體務工人員的關注力度，努力讓他們享受到更貼心的返崗服務。二是建立更加完善的信息共享機制，通過線上招聘平台、遠程技能培訓等“互聯網＋就業”模式，實現精準對接，避免部分務工人員因對返崗政策、招聘信息、就業服務等瞭解不足而導致就業選擇受限。三是建立返崗服務的長效機制。要進一步提升服務持續性，不斷細化服務內容，讓就業指導、技能培訓、大齡務工人員的轉型再就業等服務常態化地為務工人員提供幫助。

