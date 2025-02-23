河南一體推進“三不腐”　淨化政治生態

中評社北京2月23日電／據中央紀委國家監委網站消息，許昌市委書記史根治，駐馬店市政協副主席聶勇，汝州市委書記韓春曉……近期，河南省紀委監委接連發布多起違紀違法黨員領導幹部接受審查調查信息，這些“關鍵少數”特別是地市現任“一把手”被查處，在當地黨員幹部中引發廣泛關注。



河南紀檢監察機關始終堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，保持懲治腐敗高壓態勢，持續完善權力配置和運行制約機制，推動廉潔文化建設實起來強起來，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。



聚焦“關鍵少數”、重點領域，強力推進辦案



立案廳局級幹部150人，處分107人……這是河南省紀委監委2024年以嚴查“關鍵少數”、重點領域腐敗為突破口，帶動反腐敗鬥爭向縱深推進的一組數據。



“沒有強有力的辦案，就形不成強大震懾，鏟除腐敗滋生的土壤和條件就沒有依托。”河南省紀委監委有關負責同志介紹，該省紀檢監察機關堅持辦案開路，深化整治金融、國企等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，加強對新型腐敗和隱性腐敗的查處，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍一貫到底。



該省紀委常委會每季度聽取信訪舉報、監督檢查、審查調查統計分析情況報告、加強工作調度已經成為慣例。各級紀檢監察機關緊盯重點問題、重點領域、重點對象深挖徹查，著力突破一批有影響有分量有震懾的案件。



著眼於現階段反腐敗鬥爭存在的突出問題，河南省紀委監委堅持風腐同查同治，細化工作舉措，制定不正之風和腐敗問題同查同治的若干措施，既堅持“由風查腐”循線深挖，深入核查“四風”問題背後是否存在團團夥夥、利益交換等現象，又著力“由腐糾風”雙向突破，細查腐敗背後的享樂奢靡等作風問題，堅決斬斷風腐勾連的鏈條。