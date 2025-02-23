紀檢監察機關深挖酒駕醉駕背後“四風”問題

中評社北京2月23日電／據中央紀委國家監委網站消息，針對黨員幹部和公職人員酒駕醉駕問題，紀檢監察機關貫徹落實二十屆中央紀委四次全會部署，堅持正風肅紀反腐相貫通，嚴查酒駕醉駕背後可能存在的“四風”和腐敗問題。



今年春節期間，雲南省紀委監委連續10天通報曝光黨員、公職人員酒駕醉駕等問題。這是該省紀委監委開展春節假期集中通報曝光工作的第5個年頭。



“從總體上看，目前我省黨員和公職人員涉嫌酒駕、賭博問題人數均大幅下降，紀法意識不斷提升。”雲南省紀委監委黨風政風監督室相關負責人介紹，為深化酒駕醉駕問題治理，省紀委監委發揮“室組地”聯動協同優勢，借助大數據監督模型梳理篩查公安等部門提供的相關違法行為信息，經核實確認後，轉交相應部門單位核查處理。



黨員幹部和公職人員酒駕醉駕行為背後，可能隱藏著違規吃喝、公車私用，甚至權錢交易、利益輸送等問題。紀檢監察機關牢牢把握風腐同源、風腐一體的本質特徵，既“由風查腐”又“由腐糾風”，斬斷風腐勾連鏈條。



前不久，廣西壯族自治區來賓市紀檢監察機關查處了某鄉鎮黨委原書記馮某酒駕問題，並據此線索深挖，發現馮某及該鎮另外2名領導班子成員違規接受管理服務對象宴請等“四風”問題。最終，馮某因還存在其他違紀違法問題，受到留黨察看一年、行政撤職處分，2名領導班子成員受到黨內警告處分。



“為深挖徹查黨員幹部酒駕醉駕背後的作風和腐敗問題、提升案件查辦質量，我們制定查辦案件‘七必查’工作制度，要求涉及黨員和公職人員酒駕醉駕問題線索，必查背後的‘四風’問題。”來賓市紀委監委黨風政風監督室有關負責同志介紹，去年以來，該市紀檢監察機關全面起底酒駕醉駕問題線索和信訪舉報，深挖酒駕醉駕背後的吃喝風，共查處黨員和公職人員酒駕醉駕背後“四風”問題6個，給予黨紀政務處分6人。



聚焦黨員和公職人員酒駕醉駕問題，江蘇省常熟市紀委監委開展專項整治，堅持“以案看風”，深挖酒駕醉駕案件背後可能存在的“公款吃喝”“吃老板”“吃下級”問題。