《哪吒之魔童鬧海》在港澳地區全面上映

中評社北京2月23日電／據央廣網報導，在國家電影局指導下，經中央政府駐港聯絡辦、中央政府駐澳聯絡辦和港澳特區政府相關部門的大力協調，《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》）昨天（22日）起在港澳地區超60家影院全面上映。



《哪吒2》以平均日排片200場的規模在香港、澳門同步上映，這一規模在港澳影史上前所未有。其中，首日排片更是由原計劃的逾500場增加至超800場。許多影院排片密集，從上午9點到午夜12點，幾乎每小時都有排片，且大部分場次實現“滿座紅”，平均上座率達80%。



香港觀眾岑景珊：我第一時間來看了，看完覺得《哪吒2》果然名不虛傳，很精彩，是一部高質量的動畫電影，更是中華文化與現代技術的完美結合。



澳門地區同樣出現觀影熱潮，根據購票平台數據顯示，僅澳門一家銀河影院首映當天排片就達19場，部分場次公映前數日就已預訂滿座。澳門某院線銷售經理楊勇琦說，《哪吒2》在澳門每天的排片都在20場以上。



楊勇琦：目前《哪吒2》每天的排片占影院總排片量的70%，預售情況也非常可觀，高峰時段上座率可以達到90%以上，觀眾反響也很熱烈。各大社團、機構包場觀看需求也很旺盛，未來我們會考慮安排更多排片來滿足觀眾的需求。



據網絡平台數據，2025年2月全國電影總票房（含預售）昨天（22日）突破150億。截至今晨（23日）6點，《哪吒2》總票房超134億。