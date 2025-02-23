神十九乘組一周都忙了啥？工作日常更新了

中評社北京2月23日電／據央視網報導，上周，神舟十九號乘組在軌開展了空間科學實（試）驗、交會對接在軌訓練、空間站內設備檢查維護等工作，太空生活忙碌而充實。一起來看吧！



在航天醫學實驗領域，多項實驗持續開展。上周，神十九乘組開展了運動骨肌受力研究。航天員利用肌肉結構與功能測量、足底壓力采集、貼片式超聲等設備，采集飛行中不同負荷狀態下跑步、抗阻運動的足底壓力、關節運動學數據和運動圖像、相關肌肉參數，以獲取不同運動狀態參數與足底壓力的映射關係及肌肉－肌腱相互作用變化特徵。



在泛血管血流譜學研究方面，乘組完成了血管超聲檢查。該項目通過收集不同在軌時長下，人體多器官或系統的形態特徵、血流動力學參數及功能數據，探索失重環境下泛血管複雜網絡血流譜的演變規律。



“太空出差”期間，航天員眼顱壓力的改變對視功能會有怎樣的影響？三名航天員使用視功能測量儀、手持驗光儀、經眶B超等設備完成視知覺、遠／近視力、屈光度、眼軸及視神經鞘間隙等多項檢測。科研人員將利用相關數據研究長期處於太空環境中，航天員視功能等多項指標的變化規律，為保障視覺健康提供技術積累。



此外，微重力物理科學領域實驗項目按計劃開展。上周，航天員完成了流體物理實驗櫃實驗單元拆裝、空間三相液滴遷移載荷液袋更換，燃燒科學實驗櫃燃燒器更換、無容器櫃實驗樣品更換等多項操作。



交會對接訓練是航天員在軌期間的專業技術訓練之一。上周，神十九乘組利用元認知訓練系統完成了不同初始條件下的圖像辨識等訓練內容。



在站內設施設備檢查維護方面，乘組完成了生物技術實驗櫃、生命生態實驗櫃在軌維護，再生生保系統設備檢查維護等多項工作。