智慧大腦讓旅客出行更高效

中評社北京2月23日電／據央視網報導，今年春運最大的特點就是超大客流，而這也是交通運輸服務保障的難點。每一趟高鐵，每一輛行駛在路上的車，每一架翱翔於藍天的飛機，背後都離不開一個看不見的智慧大腦：這就是國家綜合交通運輸信息的協調調度。通過它可以實現鐵路、公路、水路、民航等多領域信息的互聯互通。這種跨部門、跨領域的數據共享和協同治理，也體現了我國強大的治理能力。



最強大腦點燃綜合調度“數”引擎



在交通運輸部綜合調度指揮大廳，記者看到智慧交通系統接入了鐵路、公路、民航、水運的客流和快遞物流的視頻資源，同時整合手機信令、天氣預報等數據，對綜合樞紐、高速公路、景點商圈等熱點區域的客流、運力、路況等開展實時監測分析。春運期間，工作人員24小時輪值，每天都會根據不同的場景展開實時調度。



交通運輸部應急辦調度指揮處副處長 張興遠：針對突發情況，如惡劣天氣導致道路積雪結冰、交通事故引發擁堵等，迅速做出反應。在調度會上即時商討應對策略，下達救援、疏導等指令。



跨部門、跨領域的數據共享讓旅客的出行更加高效。



在12306App上，旅客不僅可以購買火車票，還有飛機票、汽車票和船票，一次購票就可以輕鬆實現多種交通方式出行的無縫銜接。



旅客：我覺得高鐵站內換乘，是一種比較省時省力的方式，再加上高鐵站外還有地鐵、大巴等交通工具，出行方便。



這個春運，三亞鳳凰國際機場有7天旅客吞吐量超過9萬人次，其中2月5日，運送旅客92604人次，創單日旅客吞吐量新高。大客流下，機場通過動態優化運力配置，大幅提升寬體機保障能力。



三亞機場副總裁 全曉禕：依托跨部門信息共享平台，各保障單位可提前獲取返程旅客預判數據，實現保障資源的精準匹配與彈性部署。航班放行正常率突破92.3%，單日最高保障寬體機138架次。