菲律賓在南海滋事　外媒評價：美國撐腰

中評社北京2月23日電／據央視網報導，本周，菲律賓飛機在三天內兩次非法闖入中國南海相關空域，蓄意製造輿論熱點。菲律賓頻繁挑釁滋事，嚴重破壞地區和平穩定。來看相關報導。



新加坡《聯合早報》：菲律賓飛機非法闖入中國南沙島礁空域



2月20日，南部戰區警告並驅離了闖入中國南沙島礁附近空域的三架菲律賓軍機。在此之前，菲律賓1架C－208型機就非法闖入中國黃岩島領空，多次擅自改變飛行高度，“以不專業、危險方式”蓄意近距離穿越中方正常巡邏直升機的高度層。菲方卻顛倒黑白、反咬一口，誣稱中方行為“危險”。中方警告，菲律賓的拙劣伎倆注定徒勞無用。



香港《大公報》：菲律賓演給誰看？



分析指出，隨著菲律賓中期選舉日益臨近，菲政府頻繁在南海挑起事端以贏得選民支持。菲律賓還想利用空中挑釁，把南海問題炒作成地區乃至國際熱點問題，來“激活”《美菲共同防禦條約》的適用，企圖對中國形成更大威懾力。菲律賓瘋狂冒險的行為，更像是一場豪賭。菲律賓通過挑釁中國，不僅能引起美國對自身的關注，還能在國際上騙取更多的同情和支持。



俄羅斯衛星通訊社：美國為菲律賓撐腰



面對菲律賓的鬧劇，美國駐菲律賓大使卻公開大放厥詞，稱中方的攔截動作“危險”。很顯然，美國對和平解決中菲爭端並不感興趣，更願意為菲律賓的挑釁行為站台。分析稱，對空中事件的調查和評估是由專家而不是外交官進行的。就此事件而言，美國大使的言論本身是魯莽的。美國千方百計把菲律賓推向與中國的對抗，並利用此類事件破壞地區穩定。



法國歐洲時報網：地區局勢變得更加複雜



在美國的偏袒下，菲律賓尋求購買更多軍事裝備，還拉著域外國家大搞軍演。近期，美國、日本和法國在菲律賓海舉行大規模聯合軍事演習，聲稱促進所謂的 “地區穩定”。菲律賓的目的無非就是想攪渾南海，從而攫取利益。分析稱，菲律賓在南海問題上不斷違反國際法和相關行為準則，持續碰瓷挑事，只會導致自己在地區事務中愈發孤立。