王毅在訪問英國、愛爾蘭等國後接受媒體採訪

中評社北京2月23日電／據新華網報導，2025年2月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在結束訪問英國、愛爾蘭並出席第61屆慕尼黑安全會議、赴紐約主持聯合國安理會高級別會議、赴南非出席二十國集團外長會後，就此訪情況接受了中國媒體採訪。



一、中國作為安理會本月輪值主席，倡議召開題為“踐行多邊主義，改革完善全球治理”高級別會議。請問中方的目的和思考是什麼？



王毅：今年恰逢聯合國成立80周年，是一個承前啟後的重要年頭。當前國際形勢更加變亂交織，和平赤字、發展赤字、治理赤字持續加劇，全球治理處在歷史十字路口。國際社會對如何發揮聯合國作用、共同應對全球性挑戰和地區熱點充滿期待。作為本月安理會輪值主席，中國履行應盡義務，主持召開安理會高級別會議，圍繞“踐行多邊主義，改革完善全球治理”進行討論，就是為了重溫聯合國成立初心，匯聚踐行多邊主義共識，為加強全球治理注入新的動力。中方倡議得到各方熱烈響應，包括聯合國秘書長古特雷斯和多國外長在內共100多國高級別代表報名與會，會議盛況空前。各方在討論中普遍認為，聯合國的作用不可或缺，多邊主義的潮流不可逆轉，改革完善全球治理不容拖延。當前形勢下，聯合國的作用不能削弱、只能加強，聯合國的地位必須維護、不能取代。



中方在會上闡述了構建公正合理的全球治理體系的主張。一是堅持主權平等。在推進全球治理中，各國都有權平等參與、平等決策、平等受益，要尊重各國人民的自主選擇，厲行國際法治。二是堅持公平正義。國際事務不應再由少數國家壟斷，發展成果也不應再由少數國家獨占，南方國家有權提出並維護自身正當權益。三是堅持團結協作。秉持共商共建共享原則，以協作取代對抗，以共贏防止多輸，以“大團結”破擊“小圈子”。四是堅持行動導向。不能空喊口號，而要解決問題，協同落實《未來契約》，把美好願景轉化為豐富實踐。中方上述主張得到與會各國積極呼應。各方認為此次會議開啟了紀念聯合國成立80周年活動的序幕。中方主張恰逢其時、合情合理，為推進全球治理提供了中國方案，展現了中國擔當。



中方願以聯合國成立80周年為契機，同各方一道，從歷史中汲取智慧，開啟多邊主義新時代，構建一個公正合理的全球治理體系，推動構建人類命運共同體。