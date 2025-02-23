公共服務收費要增加？議員盼照顧弱勢

中評社北京2月23日電／據大公文匯網報導，2025－26年度《財政預算案》即將公布，各界人士針對政府財赤問題各抒己見，其中不乏有人支持提高公共服務收費以增加收入，大公文匯全媒體對此收集了多位議員的建議及看法。



立法會議員管浩鳴表示，以前政府有錢，且還沒有嚴重的人口結構老齡化問題，有很多收費並沒有按照通脹做出調整，例如，水費已經30年未有檢討；又例如，教育方面，大學生的學費與幼稚園學費差不多，是否可以考慮調整，並以貸款模式支援經濟條件沒那麼好的學生。管浩鳴提到，香港已錯過“積穀防饑”的時間，現在需要慢慢地“追回”，從長遠的角度來看，最終是為了達成平衡。



正如管浩鳴所說，實際上香港有許多公共服務收費都存在長期未調整的情況。立法會議員黃俊碩也認為香港的公共服務收費是低於合理水平的，大部分的公共收費都是以補貼的形式存在。他認為，可以考慮將補貼的金額減小，提高一些非民生服務的收費，例如交通違例基本罰款，自1994年至今都沒有調整過，一直是320港元，像這樣的收費可以考慮制定與通脹掛鈎的調整機制。



那麼，收費的相關調整又會否影響到社會中的弱勢群體呢？對此，黃俊碩承認增加公共服務收費或多或少都會對一些比較基層或貧窮的家庭有所影響，但提升費用之後政府可以更加精準去扶貧，例如調整多年來一直未變的急診室收費180港元後，對於一些低收入家庭可以給出豁免機制，以令資源得到善用。黃俊碩認為，即使要增加公共服務收費，也不能採取“一刀切”的模式，新調整要有針對性，政府要做好的是更加合理地分配財產及資源，同時照顧到社會中的弱勢群體。



另一方面，也有議員提出“打擊濫用”可以成為替代方案之一。立法會議員何俊賢認為，對增加公共服務的收費，要保持非常審慎的態度，就好像把擔子放在了市民身上。他認為，政府可以開拓更多、更好、更新的服務，又以辦理回鄉證舉例稱，可以為趕時間的市民開通價格更高、速度更快的辦理服務，同時也保留原本基礎速度且價格低廉的服務。



何俊賢還提到希望特區政府在公共服務方面做好打擊濫用的工作，例如，政府前段時間面對巨大的房屋供應壓力以及財赤壓力，並沒有加租，而是加大力度打擊濫用公屋的情況，收回數千間公屋單位，將社會資源給到真正需要的市民，從而加強社會的運作效益。



對於增加水費、電費的建議，何俊賢提醒說，需要關注會否帶來社會及營商環境的壓力，也許一個家庭每個月會多付些許費用，但對一間餐廳來說，其額外的開支是很大的，有可能不利於香港的營商環境。



至於增加收費的具體方式和豁免制度如何，還有待探討，普遍意見認為應避免採取“一刀切”的方式，希望政府更加合理地分配社會資源。